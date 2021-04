Freie Wähler: Mehr Fotovoltaikanlagen in Günzburg

Fraktion möchte die erneuerbare Energie auf städtischen Gebäuden ausbauen

Nachdem immer mehr der Fokus und der Wunsch nach mehr regenerativen Energien ist, stellt die Fraktion der Freien Wähler den Antrag, dass die Stadt Günzburg noch mehr den Blick auf Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden legen sollte. Denn durch die Speicherung des Stromes der Fotovoltaikanlagen sind diese Anlagen nach Ansicht der Freien Wähler wieder wirtschaftlich – vor allem wenn der Strom im eigenen Gebäude verbraucht werden kann.

„Wir meinen, dass gerade auf kommunalen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen, städtische Mietwohngebäuden, Rathaus und Sporthallen doch genügend Dachflächen zur Verfügung stehen, um auch bei uns in Günzburg immer unabhängiger vom Strom aus Kohle und Kernkraftwerken zu werden. Das sollte in einem Zuge geschehen und nicht scheibchenweise“, teilt Dritter Bürgermeister Anton Gollmitzer mit. Des Weiteren empfiehlt seine Fraktion, dass das Stadtbauamt die Antragsteller mittels einer Broschüre animiert, an eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach mit einem Stromspeicher zum Stromverbrauch im eigenen Wohnhaus oder in der Immobilie zu denken.

„Gerade deshalb sollte bei uns der Blick auf mehr Fotovoltaikstrom geworfen werden, da durch die 10-H-Regeln für Windkraftanlagen in unserer Gegend fast keine Flächen für solche Anlagen zur Verfügung stehen“, so Gollmitzer. Hier sollte die Stadt mehr Mut zeigen. Die Stadt könnte mit gutem Beispiel vorangehen und dadurch eventuell mehr private Hausbesitzer zu animieren, PV-Anlagen auf das Dach montieren zu lassen. „Sollte die Stadt nicht in der Lage sein, diese Angelegenheit zu realisieren, so schlagen wir als Alternative vor, dass eine zu gründende Bürgergenossenschaft die Dächer der städtischen Immobilien mit Fotovoltaikanlagen bestückt.“ Bürger könnten daran Anteile erwerben, mit einer Verzinsung der Einlagen von bis zu fünf Prozent. Als Alternative wäre es für die Freien Wähler auch möglich, im Zuge mit einem sogenannten Contracting-Partner die Dächer der städtischen Immobilien mit Fotovoltaikanlagen zu bestücken.

Mit den Anlagen auf den Dächern könnte nach dem Willen der Freien Wähler so auf die Realisierung von Freiflächenanlagen verzichtet werden. „Denn hier werden von der Landwirtschaft benötigte Flächen zweckentfremdet und fehlen unseren Landwirten“, führt Gollmitzer aus. Durch diese Maßnahmen würde Günzburg einen positiven Beitrag zur Energiewende leisten. (zg)