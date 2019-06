vor 18 Min.

Freie Wähler nominieren CSU-Bürgermeister Strobel

Der amtierende Bürgermeister Robert Strobel, kann bei der Kommunalwahl auf breite Unterstützung setzen. Warum nun auch die SPD den CSU-Politiker unterstützen will.

Von Irmgard Lorenz

Der amtierende Bürgermeister Robert Strobel kann bei der Kommunalwahl im März 2020 auf eine breite Unterstützung setzen. Nachdem ihn schon die CSU einstimmig als Bürgermeisterkandidaten nominiert hat, hat auch die Freie Wählervereinigung bei ihrer Nominierungsversammlung Strobel ihre uneingeschränkte Unterstützung versichert. „Ichenhausen kann keinen besseren Kandidaten bekommen“, sagt Fraktionsvorsitzender Artur Kehrle.

Von gut zwei Dutzend Besuchern der Versammlung waren 16 wahlberechtigt, und sie votierten einstimmig für den 52-jährigen Strobel, der seit 2014 Bürgermeister von Ichenhausen und auch im zurückliegenden Wahlkampf von CSU und Freien Wählern unterstützt worden ist.

Offen, umtriebig und bürgernah

Der Diplom-Verwaltungswirt habe „hervorragende Arbeit geleistet“ und sei ein offener, umtriebiger und auch bürgernaher Mann, so FW-Fraktionsvorsitzender Kehrle mit Blick auf die vielen großen und kleinen Aufgaben, die in der Stadt anstehen.

Die Arbeit für die Stadt sei ihm eine große Ehre und Freude, aber auch Verpflichtung, sagte Strobel und blendete in einem kurzweiligen Vortrag zurück auf seine bisher etwa fünf Jahre in Ichenhausen. Die Liste des Erreichten war lang, einiges hat der Bürgermeister noch vor. Zum Beispiel beim DSL-Ausbau: Es werde bei der Breitbandversorgung bald keine weißen Flecken mehr geben, versprach Strobel.

Auch die noch junge, aber vom Publikum gut angenommene Veranstaltungsreihe „Kult-Ich“ nannte er und bezeichnete sie als „wichtig für das Image der Stadt“. Strobel berichtete auch von Gesprächen mit Fachklinik und Arztpraxen, die zum Ziel haben, Nachfolger für die niedergelassenen Ärzte zu finden.

Digitalisierung ist das Zukunftsprojekt

Als Zukunftsprojekte nannte der Bürgermeister unter anderem die Digitalisierung der Schulen, den weiter wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und nicht zuletzt Generalsanierung oder Neubau von Friedrich-Jahn-Halle und Hallenschwimmbad. „Ichenhausen braucht auch in Zukunft beides“, sagte Strobel.

Planungen laufen für die Erweiterung des Gerätehauses der Stützpunkt-Feuerwehr in Ichenhausen, aber auch für die Wehren in den Stadtteilen soll gesorgt werden, in Oxenbronn beispielsweise mit einem Dorfgemeinschaftshaus. Nachdem Ichenhausen schon fünf Spielplätze zu Themenspielplätzen umgestaltet hat, soll in der Nähe des ehemaligen Sky-Areals ein großer Spielplatz entstehen, sagte Strobel bei der Nominierungsversammlung.

Es zeichnet sich ab, dass der amtierende Bürgermeister noch mehr Unterstützung für die bevorstehende Kommunalwahl bekommen wird. „Ich würde es für gut halten“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Gerlinde Schweiger, betont aber, dass dies ihre persönliche Meinung und das Thema im Ortsverband noch nicht abschließend besprochen sei. Für die Wahl 2014 hatte die SPD noch einen eigenen Kandidaten nominiert, der dann aber seine Bewerbung wieder zurückgezogen hat. „Robert Strobel hat gute Arbeit gemacht“, sagt Gerlinde Schweiger, „wir sind in Ichenhausen ein ganzes Stück nach vorne gekommen.“ Bei einem Treffen des örtlichen SPD-Vorstands werde man eine Entscheidung treffen. Sie selber sei jedenfalls der Ansicht, dass man „Kräfte bündeln“ und persönliche Querelen ablegen müsse, betont Schweiger: „Es geht nur mit einem gemeinsamen Weg.“

