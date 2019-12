07:00 Uhr

Freie Wähler wollen mindestens zehn Sitze im Kreistag

Die Freien Wähler im Landkreis haben ihre Liste aufgestellt. Außerdem gibt es eine stattliche Anzahl von Bewerbern um Bürgermeisterposten. In einer Gemeinde fehlt aber noch ein Kandidat.

Mit viel Selbstvertrauen präsentierten die Freien Wähler ihre Kandidatenliste für die Kreistagswahlen 2020. Kreisvorsitzende Ruth Abmayr blickte zufrieden und nicht ohne Stolz auf eine stattliche Kandidatenriege, darunter etliche kommunale Mandatsträger und Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten, die sich im Gasthaus „Jehle“ in Limbach versammelt hatten.

„Zehn Mandate wie bisher im Kreistag ist unser Ziel. Über jedes weitere freuen wir uns“, so die Vorgabe des FW-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Josef Brandner. Angesichts einer zunehmenden Zahl von Bewerberlisten wollen die Freien Wähler unbedingt ihren Einfluss auf die Kreispolitik behalten und nach Möglichkeit noch ausbauen.

Freie Wähler sehen ihre Wurzeln in der Kommunalpolitik

Wenngleich die Freien Wähler nun als Koalitionspartner auch in der bayerischen Landesregierung vertreten sind, so liegen ihre Wurzeln doch in der Kommunalpolitik. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer, der als Spitzenkandidat antritt, erläutere noch einmal die Wichtigkeit für die Kommunen, im Kreistag vertreten zu sein und die Belange der Städte und Gemeinden entscheidend mitzugestalten. „Im Landkreis Günzburg sind wir auf der kommunalen Ebene momentan gut mit dabei und das soll auch so bleiben“, so die Vorsitzende Ruth Abmayr.

Unter den Anwesenden begrüßte sie eine stattliche Anzahl von neuen und bewerten Bewerberinnen und Bewerbern für ein Bürgermeisteramt im Landkreis Günzburg: Hubert Fischer für Krumbach, Peter Schoblocher für Thannhausen, Konrad Barm für Burgau, Erwin Haider für Münsterhauen, Christoph Böhm für Jettingen-Scheppach, Sabine Ertle für Kötz, Georg Duscher für Aletshausen, Karl Weiß für Waltenhausen, Friedrich Bobinger für Mönstette und Christian Ramin für Dürrlauingen.

In Bibertal suchen die Freien Wähler noch einen Bürgermeisterkandidaten

Allein im Bibertal fand sich bisher noch niemand, der für die Freien Wähler als Kandidat/-in für das Bürgermeisteramt antreten wolle, wie der Ortsvorsitzende Manfred Kammerer anmahnte. „Jeder Bewerber, der sich bei mir meldet, ist herzlich willkommen“, so Kammerer in seinem Aufruf.

Wolfgang Mayer, der ehemaligen Bürgermeister von Gundremmingen, führte die Aufstellungsversammlung zügig durch. Er erläuterte noch einmal die neueste Vorgabe des Landeswahlausschusses, die den Freien Wählern den Listenplatz 3 nur dann sichert, wenn sie der Landtagspräsenz folgend auch unter dem Kennwort Freie Wähler antreten. „Alle anderen Bezeichnungen von freien Wählergruppen garantieren diesen vorderen Listenplatz 3 nach der CSU und den Grünen nicht“, so Mayer in seinen Ausführungen.

Nach der Vorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen erfolgte in Abschnitten die Abstimmung über die Kandidatenliste der Freien Wähler für den Kreistag, die problemlos und einstimmig vonstatten ging. (zg)

