13.12.2019

Freihalden hat wieder eine Jugendwehr

Die intensive Werbung macht sich im zweiten Anlauf im Ortsteil von Jettingen-Scheppach bezahlt

Die Freiwillige Feuerwehr Freihalden ist ihrer gröbsten Nachwuchssorgen ledig. Waren es Anfang des Jahres nur noch zwei Jugendliche, die bei den Erwachsenen mittrainierten, ist die Juniorgruppe auf jetzt 16 junge Leute im Alter von zehn bis 17 Jahren angewachsen. Das war bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Thalhofer zu erfahren.

Die vier aktiven Feuerwehrleute Christoph Schorer, Daniel Bigelmayr, Florian Kraftmayer und Harald Bigelmayr hatten kurz vor den Sommerferien Werbezettel bei 70 Mädchen und Buben im Dorf persönlich vorbeigebracht. Doch lediglich ganze zwei Angesprochene kamen zum Treffen, berichtete Harald Bigelmayr. „Die Enttäuschung war nach diesem Aufwand sehr groß. Doch aufgeben wollten wir nicht.“ Die Beharrlichkeit zahlte sich jetzt auch aus: Es stehen insgesamt 16 Nachwuchskräfte bei der Freihalder Wehr zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.

Bürgermeister Hans Reichhart versicherte, dass die Marktgemeinde Jugendanzüge für alle Ortsteilwehren anschaffen werde. Vereinsvorsitzender Egon Spring und Kommandant Alfred Hieber zeigten sich ohnehin sehr zufrieden mit der Ausstattung der Freihalder Wehr, die nach dem Umbau der einstigen Filialräume der Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach nun alle und alles unter einem Dach hat. Reichhart lobte die Truppe, welche die „Vorzeigeräume“ größtenteils in Eigenleistungen geschaffen habe.

Kreisbrandinspektor Erwin Schneider dankte den 36 Freihalder Aktiven, darunter fünf Frauen. In der warmen Jahreszeit hatten sie sich in 17 Übungen auf den Ernstfall vorbereitet, berichtete Kommandant Alfred Hieber. Große Brände blieben allerdings im abgelaufenen Vereinsjahr glücklicherweise aus.

Dafür gab es einige kleinere Einsätze: So im Februar 2019 eine Wohnungsöffnung, bei der eine gestürzte Person per Notruf um Hilfe gerufen hatte. Im Mai wurde bei anderen Freihaldern Wasser aus dem Keller gepumpt, in den es circa sechs Zentimeter hoch eingedrungen war. Im benachbarten Jettingen rückte die Freihalder Wehr mehrmals zur Verstärkung an. Es handelte sich einmal um einen kleinen, beim Flexen ausgelösten Brand in einem Industriebetrieb. Beim zweiten Fall fing eine Hecke in einem Privatanwesen Feuer. Dessen Besitzer hatte Unkraut am Straßenrand vor seinem Haus mit einem Gasbrenner beseitigen wollen. Beim Staatsempfang im Schloss Jettingen zum 75. Jahrestag der Ermordung von Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg beteiligte sich die Feuerwehr am Absperrdienst.

Und auch bei der nach drei Jahren wieder angestandenen Überprüfung der Wehr durch die Vertreter der Kreisbrandinspektion zeigten sich die 25 angetretenen Aktiven auf der Höhe. Das Schiedsrichterteam um Kreisbrandinspektor Erwin Schneider vergab die Gesamtnote „gut“.

Folgende Mitglieder wurden geehrt: Markus Feiger, Bernd Bigelmayr, Klaus Kiermeier, Josef Waldmann (alle 25 Jahre im Verein), Erhard Pleyer und Siegfried Vogg (beide 50 Jahre im Verein), Karl-Heinz Kipping (70 Jahre alt und damit neues Ehrenmitglied). (zg)

Themen folgen