18.05.2018

Freistaat unterstützt viele Projekte

4,6 Millionen Euro fließen für kommunale Hochbaumaßnahmen in Landkreis

Mit mehr als 4,6 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich unterstützt der Freistaat Bayern dieses Jahr kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis. Dies teilen die Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, Simone Strohmayr und Leopold Herz sowie Finanz- und Heimatminister Albert Füracker und Staatssekretär Hans Reichhart mit.

Den größten Brocken, nämlich 1,68 Millionen Euro, bekommt der Landkreis für die Generalsanierung und den Umbau des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach. 1,33 Millionen Euro werden für den Ersatzneubau der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule in Krumbach bereitgestellt. 140000 Euro gibt es für Umbau und Erweiterung der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Jeweils 33000 Euro erhält der Landkreis für die Generalsanierung der Freisportanlagen am Günzburger Dossenberger-Gymnasium und für den Umbau und die erstmalige Einrichtung der Ausbildungsrichtung Kfz-Mechatronik an der Staatlichen Berufsschule Günzburg.

20000 Euro gehen an die Stadt Günzburg für den Bau von Kindergartenplätzen durch das Bezirksklinikum Günzburg. 300000 Euro gibt es für die Generalsanierung der Herrenwaldhalle Reisensburg.

Der Markt Jettingen-Scheppach erhält 50000 Euro Baukostenzuschuss für die Generalsanierung des Hauses für Kinder „St. Martin“ sowie 60000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens St. Ulrich Scheppach. Die Stadt Krumbach darf 47000 Euro für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Maria Hilf“ und 150000 Euro für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Billenhausen einplanen. Für die Generalsanierung der Freisportanlagen am Schul- und Sportzentrum Krumbach sind 137000 Euro zugesagt. 250000 Euro erhält der Markt Offingen für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte.

Die Gemeinde Aletshausen erhält für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens 100000 Euro, die Gemeinde Bibertal kann sich für die Einrichtung einer fünften Kindergartengruppe für das Kinderhaus St. Mauritius Kissendorf über 40000 Euro freuen. Für die Erweiterung des Kindergartens Roßhaupten bekommt die Gemeinde Röfingen 90000 Euro. 185000 Euro gehen zudem an den Schulverband Thannhausen für die Generalsanierung der Schwimmhalle der Mittelschule in Thannhausen. (zg)

