vor 17 Min.

„Frische Luft“ als Abschlussmotto

Die Abschlussfeier der Neuntklässler an der Grund- und Mittelschule Wasserburg, an der neben den Absolventen auch viele Ehrengäste teilnahmen, stand unter dem Motto „Frische Luft“.

Fast alle haben auch den Quali geschafft

Ein umfangreiches Programm wartete auf die Abschlussschüler der Grund- und Mittelschule Wasserburg: Unter dem Motto „Frische Luft“ fand zunächst ein Gottesdienst statt, in der Turnhalle erwarteten die Abschlussklasse und die Gäste dann die Zeugnisvergabe mit vielen Ehrengästen, umrahmt durch den Musikverein Wasserburg. Besonders geehrt wurden die Schulbesten Dilara Karadas und Barbara Gruber mit dem Notendurchschnitt von jeweils 1,7. Barbara Gruber, Sude Eraslan und Iclal Atik erhielten Auszeichnungen für die besten Projektprüfungen in den berufsorientierenden Zweigen Soziales, Wirtschaft und Technik. Großen Applaus erhielt Iclal Atik bei der Verleihung des „Best of Award“ für besonderes soziales Engagement. Fast alle Schüler – nämlich 93 Prozent – haben außerdem den Qualifizierenden Mittelschulabschluss in der Tasche. Die erfolgreichen Schüler der Abschlussklasse sind:

Iclal Atik (Günzburg), Nicol Aust (Bubesheim), Hülya Desteci (Ichenhausen), Sude Eraslan (Kötz), Barbara Gruber (Kötz), Dilara Karadas (Günzburg), Christina Kozlik (Bubesheim), Angelina Kragl (Kötz), Sarah Neher (Kammeltal-Wettenhausen), Kim Zimmermann (Günzburg), Mert Buturak (Leipheim), Eryk Frackowiak (Bubesheim), Kevin Gromes (Kötz), Dustin Karaman (Bubesheim), Yasin Özdogan (Günzburg) und Jonas Springler (Kötz). (zg)

