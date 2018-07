vor 59 Min.

Frontalzusammenstoß auf der B16: Drei Kinder schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B16 bei Kötz werden drei Kinder schwer verletzt, darunter ein zwei Monate altes Baby. Die Unfallursache ist unklar.

Ein schlimmer Unfall mit insgesamt fünf verletzten Personen ereignete sich am Montagnachmittag in der Nähe von Kötz. Um 15.25 Uhr befuhr nach Darstellung der Polizei ein 58 Jahre alter Pkw-Lenker die Bundesstraße 16 von Günzburg kommend in Richtung Kötz.

Zwischen dem Ortsende der Waldsiedlung und dem Ortsanfang von Kleinkötz kam er mit seinem Auto, einem VW Passat, aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen, einem VW Touran. Die 33-jährige Frau war zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzter Richtung auf der B 16 unterwegs.

Polizei: Kinder nicht lebensgefährlich verletzt

Der Unfallverursacher und die Fahrerin des VW Touran wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Im Fond des Autos der Frau befanden sich ordnungsgemäß gesichert ihre drei Kinder im Alter zwischen zwei Monaten und sechs Jahren. Sie wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte eines der Kinder in eine Klinik. Die beiden anderen verletzten Kinder wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Nach Darstellung der Polizei sind die jungen Unfallopfer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Neben dem Rettungs- und dem Notarztwagen waren noch ein mit einem Notarzt besetzter Rettungshubschrauber und die Feuerwehren von Kötz und Günzburg zur Bergung und Verkehrsregelung im Einsatz.

Die Straße musste wegen auslaufender Betriebsstoffe durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Wegen der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße 16 am Montag etwa eineinhalb Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. (zg)

