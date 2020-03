21.03.2020

Führungswechsel bei der Feuerwehr Burtenbach

Manfred Bommer hört nach 18 Jahren als Kommandant auf. Wer in seine Fußstapfen tritt

Nach 18 Jahren an der Spitze der Feuerwehr Burtenbach hört Manfred Bommer als Kommandant auf. Auf der Dienst- und Mitgliederversammlung wurde sein Nachfolger gewählt. Die Wehr führt der bisherige Zweite Kommandant Florian Dolde, sein Stellvertreter ist Sven Roschmann. Bürgermeister Kempfle dankte den Feuerwehrleuten für ihre Einsatzbereitschaft und zeigte sich stolz, dass es in Burtenbach personell noch sehr gut aussehe. Er informierte, dass der Gemeinderat im Herbst die Bestellung für das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 getätigt hat und der Auftrag vergeben wurde. Am Ende bedankte sich Kempfle beim scheidenden Kommandanten, der sechs Jahre als Zweiter und 18 Jahre als Erster Kommandant die Geschicke der Feuerwehr geleitet hatte.

Bommer berichtete in seinem Jahresrückblick von etwa 60 Einsätzen, die die 46 aktiven Kameraden bewerkstelligen mussten. Darunter waren Großbrände von landwirtschaftlichen Anwesen bis hin zu vermehrten First-Responder-Einsätzen, an denen die Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützte. Um für solche Erste-Hilfe-Einsätze in Zukunft noch besser gerüstet zu sein, erhielt die Wehr einen Defibrillator, den Allgemeinärztin Maren Rommel gespendet hatte.

Im Bereich Ausbildung wurde im vergangenen Jahr einiges geleistet. Maschinisten, Atemschutz- und Chemikalienschutzträger und Anwender für Absturzsicherung wurden ausgebildet. Ein Höhepunkt war der im Sommer für eine Woche in Burtenbach stationierte Brandübungscontainer, den Zweiter Kommandant Florian Dolde organisiert hatte. Zum Ende des Jahresberichts durften die Kommandanten per Handschlag Nils Kinzer in die aktive Wehr übernehmen und die Kameraden René Wolf, Bernd Roschmann und Florian Dolde für 20 Jahre aktiven Dienst ehren. Eine besondere Ehrung aus Händen von Kreisbrandmeister Ellen Geißler erhielt Arnold Bohnacker für 40 Jahre aktive Dienstzeit bei der Feuerwehr Burtenbach.

Bei den turnusgemäß anstehenden Neuwahlen der Kommandanten wurde Florian Dolde mit 40 von 42 Stimmen gewählt, zu seinem Nachfolger wurde Sven Roschmann gewählt. Nach der Dienstversammlung folgte die Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins. Vorsitzender Heinz Dolde blickte schon auf das 150-jährige Gründungsjubiläum im Jahr 2021 voraus, das mit einem großen Fest gefeiert werden soll.

Folgende Mitglieder wurden geehrt: für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft Arnold Bohnacker, für 50 Jahre Günther Osswald und für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft Helmut Gruber und Jakob Schuler. Die Neuwahlen des Vorstands (passive Mitglieder) führten zum Ergebnis: Vorsitzender Heinz Dolde, Vize Mario Walitza, Schriftführerin Daniela Kempter, Kassierer Tobias Dolde, Beisitzer Bernat Solé-Sanuy, Sonja Pfaudler, Michael Eckert, Kassenprüfer Erwin Berchtold und Werner Eckert. Die Versammlungen fanden vor den Corona-Beschränkungen statt. (zg)

