20.02.2020

Fünf Fragen an...

Wir stellen nacheinander alle Bürgermeisterkandidaten im nördlichen Landkreis Günzburg vor

Von Michael Lindner

Der Wahlkampf geht langsam in die entscheidende Phase. In genau 24 Tagen findet in Bayern die Kommunalwahl statt. An diesem Tag werden unter anderem die Bürgermeister gewählt; die Anspannung bei den Kandidaten steigt. Im nördlichen Landkreis Günzburg gibt es in sechs Fällen eine „echte“ Bürgermeisterwahl – das heißt, dass sich dort zwei oder mehr Personen für dieses Amt bewerben. In den restlichen 13 Kommunen stellt sich nur jeweils ein Kandidat zur Wahl.

Die Günzburger Zeitung wird in den nächsten Tagen und Wochen bis zur Kommunalwahl jeden Tag einen Bürgermeisterkandidaten vorstellen, damit sich die Wähler ein besseres Bild von der jeweiligen Person machen können. Wenn es in einer Gemeinde mehr als einen Kandidaten gibt, erscheinen alle Bewerber am selben Tag in der Günzburger Zeitung. Die Bürgermeisterkandidaten haben alle dieselben fünf Fragen gestellt bekommen. Um Ihnen einen Vorgeschmack auf die nächsten Tage zu geben, hier ein paar Antworten zu den von uns gestellten Fragen – aber ohne den Namen des jeweiligen Kandidaten.

Warum sollen die Bürger Sie wählen? „Weil die (meisten) Bürger wissen, was sie an mir haben.“ Eine andere Antwort lautet: „Mit mir soll Gemeindepolitik im offenen Dialog stattfinden und so das Vertrauen in die Kommunalpolitik gestärkt werden.“

Welches Projekt wollen Sie als Erstes angehen? „Mit den Mitarbeitern der Verwaltung sprechen und gemeinsam mit ihnen Ideen entwickeln, wie ein erfolgreicher Bürgerdialog gestaltet werden kann.“ Ein Bürgermeisterkandidat sagte: „In den letzten Jahren wurde viel erreicht, dies gilt es jetzt weiter zu optimieren.“

Wann geht Ihnen Kommunalpolitik auf die Nerven? „Es ärgert mich, wenn die Parteipolitik das sachbezogene Arbeiten in einer Gemeinde erschwert.“ Ein anderer Kandidat beantwortete diese Frage folgendermaßen: „Wenn Kommunalpolitik nicht für die Menschen, sondern über die Köpfe der Bürger hinweg gemacht wird.“

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune? „Mein Zuhause – bei Frau und Kindern.“ Ein Kandidat sagte: „Einen Lieblingsort konnte ich für mich noch nicht festmachen.“

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen? Konrad Adenauer, Sepp Herberger und Reinhold Messner wurden genannt. Aber auch der neue Bischof Bertram Meier oder Helmut Schmidt. Manch ein Kandidat wollte diese Frage allerdings nicht beantworten.

