Fünf im Blickpunkt

Heute ist das Podium der Zeitung

Das Interesse scheint groß an der Podiumsdiskussion der Heimatzeitungen mit den fünf Landrats-Bewerbern (Luise Bader, SPD; Max Deisenhofer, Grüne; Hans Reichhart, CSU; Rudolf Ristl, Die Linke) zu sein, die sich am 15. März zur Wahl stellen.

Der amtierende CSU-Landrat Hubert Hafner wird nicht kommen, wie er ankündigte. Er möchte vermeiden, dass jemand behauptet, allein mit seiner Anwesenheit einem Kandidaten einen vermeintlichen Vorteil zu verschaffen.

Dennoch kann es sein, dass es eng werden wird am heutigen Donnerstagabend im Großen Saal. Mehr als 500 Gäste haben dort Platz. Sollten noch mehr kommen, dann ist es immer noch möglich, um ein „Abteil“ zu erweitern.

Und wer die Veranstaltung lieber von zu Hause verfolgen möchte oder keinen Sitzplatz im Forum am Hofgarten mehr ergattern kann, hat ebenfalls die Gelegenheit, dabei zu sein. Zwei Redakteure werden unter www.guenzburger-zeitung.de/lokales die User mit einem Liveticker auf dem Laufenden halten. Aussagen der Podiumsteilnehmer und Inhalte der Diskussion werden auf diese Weise ebenso transportiert wie Bilder und Videoclips. Der Ticker wird ständig aktualisiert.

Am Tag nach der Diskussion wollen wir außerdem ein mehrminütiges „Highlight-Video“ online zeigen. Das Podium, so die Absicht der Veranstalter, soll den Wählerinnen und Wählern ermöglichen, alle Landratsbewerber gleichzeitig kennenzulernen und live zu erleben. Vorbereitet sind zu Themenblöcken wie „Stadt und Land“ und „Medizinische Versorgung“ Fragen für alle Politiker. Was die Moderatoren wissen wollen, ist den Diskutanten vorher natürlich nicht bekannt. Das gilt auch für die Quizfragen vor der großen Pause. Der Haus-Caterer will nach eigenen Angaben drei Getränke-Ausgabestellen einrichten. Zum Essen wird nichts angeboten. Daher ist es ratsam, sich vorher zu stärken. Fragen an die Kandidaten können noch bis Donnerstagmittag, 12 Uhr, via Mail gestellt werden. Die E-Mail-Adresse lautet redaktion@guenzburger-zeitung.de. Die Redaktion wird aus den Fragen eine Auswahl treffen. Im Forum selbst können die Besucher aktiv werden. Dazu ist es notwendig, das Smartphone mitzunehmen und Internetzugang zu haben. (gz)

im Forum am Hofgarten Günzburg (Einlass 18 Uhr, Saaleinlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr).

