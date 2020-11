vor 43 Min.

Für acht Minuten war in Teilen von Offingen, Rettenbach und Burgau der Strom weg

Erneut hat es im Landkreis Günzburg einen Stromausfall gegeben, dieses Mal am Dienstagmorgen. Das ist die Ursache.

Um 7.58 Uhr ist es am Dienstag zu einem achtminütigen Stromausfall gekommen, der den südwestlichen Teil von Offingen und Rettenbach sowie den nördlichen Teil von Burgau betraf. Die Ursache liege nicht im Verantwortungsbereich von LEW Verteilnetz und stehe auch nicht im Zusammenhang mit den Störungen, die in den vergangenen Wochen im Raum Günzburg und Burgau aufgetreten sind (wir berichteten), betont der Versorger. Die Ursache sei nach aktuellem Kenntnisstand ein Schaltfehler des Anlagenverantwortlichen einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Offingen gewesen.

Bedienfehler in Offingen löst Kurzschluss aus

Für Wartungsarbeiten sollte dort ein Leitungsabschnitt geerdet werden. Stattdessen wurde irrtümlich die in Betrieb stehende Mittelspannungsleitung des örtlichen Leitungsnetzes geerdet und damit kurzgeschlossen. Die Schutzmechanismen im Umspannwerk Burgau, an das die Leitung angeschlossen ist, lösten daraufhin umgehend aus und schalteten die Leitung stromlos. Nachdem die Ursache geklärt worden war, nahm die Netzleitstelle in Augsburg die Leitung um 8.06 wieder in Betrieb und stellte die Stromversorgung wieder her.

Auch am Donnerstagmorgen vergangener Woche war es zwischen 8.19 und 8.32 Uhr im südwestlichen Teil Offingens zu einem Stromausfall gekommen. Ursache sei eine Fehlschaltung im örtlichen Stromnetz bei geplanten Wartungsarbeiten an einer Mittelspannungsstation in Offingen gewesen. Ein Zusammenhang mit den Störungen im Raum Günzburg und Burgau bestehe nicht, hatte Sprecher Ingo Butters betont. (zg)

