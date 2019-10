00:31 Uhr

Für die Schäferkarren fehlt in Wasserburg die Idylle

Camping im Schäferwagen kann Spaß machen und eine spannende Alternative für Übernachtungen in Günzburg sein. Eine Genehmigung durch die Stadt Günzburg gibt es für das Projekt aber nicht – das liegt an dem Platz, den der Bauherr dafür vorgesehen hatte.

Ein Bauherr will im Günzburger Stadtteil einen Mini-Campingplatz aufbauen. Der Stadtrat findet die Idee an sich gut. Warum das Vorhaben trotzdem abgelehnt wird

Von Rebekka Jakob

Im Licht der Herbstsonne ist die Vorstellung eigentlich ganz schön: Campingurlaub im Schäferkarren, ganz nah an der Günz. So etwas möchte ein Bauherr gerne auf seinem Grundstück in Wasserburg als Übernachtungsangebot haben. Die Mitglieder des Bauausschusses des Günzburger Stadtrats fanden die Idee zwar ganz reizvoll – trotzdem wurde das Vorhaben am Dienstagabend abgelehnt.

Die Idee des Bauherrn: Fünf Schäferkarren, die in Kreisform auf einem Grundstück an der Denzinger Straße 13 aufgestellt werden sollten, dazu Sanitär- und WC-Wagen, könnten ein weiteres spannendes Angebot für Gäste der Familien- und Kinderregion sein. Einen Bebauungsplan gibt es für das Grundstück nicht – damit das Vorhaben zulässig wäre, dürften öffentliche Belange nicht beeinträchtigt sein. In der Nachbarschaft des Grundstücks liegen die Günz und damit ein Überschwemmungsgebiet, die stark befahrene Denzinger Straße, außerdem ein landwirtschaftliches Anwesen und eine Gärtnerei – und nicht weit entfernt auch die Firma Arkema.

Alles Faktoren, die aus Sicht der Stadtverwaltung nicht dafür sprechen, hier einen kleinen Campingplatz anzusiedeln. Für das Vorhaben seien all diese Punkte schädliche Umwelteinwirkungen – und die machen eine Genehmigung ohne Bebauungsplan aus Sicht der Stadtverwaltung nicht möglich. Eine Änderung des Bebauungsplans für das kleine Vorhaben lohne sich ebenfalls nicht, sagt Stadtbaumeister Georg Dietze. „Selbst ein größerer Campingplatz an dieser Stelle hätte einige Schwierigkeiten“, gab Dietze in der Sitzung des Bauausschusses zu bedenken. „Es wäre unklug, in der Nachbarschaft der Firmen eine weitere Nutzung einzubringen.“

Bürgermeister Anton Gollmitzer (Freie Wähler) zeigte sich dem Vorhaben grundsätzlich nicht abgeneigt. „Die Idee ist nicht schlecht und sie hat ihren Reiz. Vielleicht könnte der Bauherr sein Vorhaben ja an einem anderen Platz realisieren?“

Auch SPD-Stadtrat Siegfried Ranz fand, dass es sich bei dem Schäferkarren-Campingplatz um eine pfiffige Idee handle. „Im Taubertal habe ich schon so etwas ähnliches gesehen, mit herrlichem Blick auf die Weinberge. Aber an dieser Stelle in Wasserburg fehlt einfach die Idylle der Umgebung.“ So sahen es auch die übrigen Mitglieder des Bauausschusses. Einhellig folgten sie der Empfehlung der Stadtverwaltung, die Bauvoranfrage abzulehnen.

