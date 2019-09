vor 46 Min.

Für mehr Austausch und Verständnis

Interkulturelle Woche startet am 21. September mit einem vielfältigen Programm

Unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ steht die deutschlandweite Interkulturelle Woche, die am Samstag, 21. September, auch im Landkreis Günzburg startet. Sie bietet wieder Gelegenheit, mehr über andere Lebensweisen und Kulturen zu erfahren sowie andere Menschen und Neues kennenzulernen.

„Ziel ist dabei, einen interkulturellen Dialog anzustoßen und den Austausch mit Mitbürgern zu ermöglichen, die vorher nur ,Fremde‘ waren“, sagen Landrat Hubert Hafner und der Integrationsbeauftragte Meinrad Gackowski übereinstimmend. Eine zentrale Auftaktveranstaltung wird es in diesem Jahr nicht geben, sondern einen ganzen Strauß unterschiedlicher Veranstaltungsformate. Für Nachtschwärmer bietet die lange Nacht der Volkshochschulen ein buntes Programm in Günzburg bereits am Freitag, 20. September, von 18 bis 23 Uhr. Weiter geht es dann mit dem Fest der Kulturen am Samstag, 21. September, von 12 bis 20 Uhr in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim. Wer einen Gottesdienst im syromalankarischen Ritus, der seinen Ursprung in Jerusalem und Antiochien hat, erleben möchte, hat dazu am Samstag, 21. September, um 17 Uhr in die Pfarrkirche Maria Immaculata in Oberwaldbach Gelegenheit. Der Verein Mozaik bietet am Sonntag, 22. September, um 13.30 Uhr am Wätteplatz eine interkulturelle Stadtführung mit anschließendem türkischem Büffet an. Am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr eröffnet im Landratsamt in Günzburg die Ausstellung „Menschen in Bewegung“.

Diese Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung thematisiert Formen und Ursachen von Migration aus globaler und historischer Sicht. Simon Primus, Vorstand von Commit München und Referent für Veranstaltungen und Workshops rund um die Ausstellung, spricht zur Eröffnung.

Nach zwei Kurzfilmen, die das Thema Armut, Flucht und Vertreibung in Lateinamerika aufgreifen, ist Gelegenheit, untereinander und mit dem Integrationsbeauftragten Gackowski bei lateinamerikanischen Spezialitäten ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung kann von Freitag, 27. September, bis Freitag, 4. Oktober, während der Öffnungszeiten des Landratsamtes im Landkreis-Bürger-Büro besichtigt werden. Eine interkulturelle Teestunde gibt es am Dienstag, 24. September, von 9 bis 11 Uhr im evangelisch-lutherischen Gemeindezentrum Thannhausen. Kosten fallen nicht an, Besucher sind ohne Anmeldung willkommen. Im Krumbacher Bürgerhaus findet am Mittwoch, 25. September, von 9 bis 11 Uhr ein koreanisches Frühstück statt, ebenfalls bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung.

Weitere Veranstaltungen sind ein ökumenischer Gottesdienst am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Jettingen-Scheppach und ein Meet and Eat mit türkischen Spezialitäten am Freitag, 27. September, um 19 Uhr im Wiedemanns Keller in Krumbach, das kostenfrei und ohne Anmeldung besucht werden kann. Um die psychotherapeutische Begleitung von Flüchtlingen geht es bei einem kostenpflichtigen Tagesseminar im BKH Günzburg am Samstag, 28. September, von 10 bis 17 Uhr. Anmeldungen hierzu sind bis Mittwoch, 18. September, unter emmert@diakonie-bayern.de möglich.

Am Tag der offenen Moschee am Donnerstag, 3. Oktober, beteiligen sich die Ditib-Gemeinde in Günzburg von 11 bis 18 Uhr sowie die Ditib-Gemeinden in Ichenhausen, Krumbach, Thannhausen und Burgau jeweils von 12 bis 18 Uhr. (zg)