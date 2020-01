vor 41 Min.

Fugger-Express hält bald immer in Mindelaltheim

Bislang legte der Zug nur alle zwei Stunden an dem Haltepunkt einen Stopp ein. Warum sich das jetzt ändert.

Gute Nachrichten hat Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart ( CSU) am Mittwoch für die Fahrgäste des Fugger-Express: Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember dieses Jahres werden alle Züge des Fugger-Express in Mindelaltheim halten.

Der Haltepunkt wird bislang als einzige Station zwischen Augsburg und Ulm nur zweistündlich bedient. Mit dieser Angebotsergänzung bestehe künftig an allen Wochentagen ein stündliches Angebot mit Verdichtungen in der Hauptverkehrszeit.

„Wir haben das Ziel, alle Bahnstationen in Bayern stündlich zu bedienen, vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Dieses Ziel setzen wir nun in Mindelaltheim um“, so Verkehrsminister Reichhart. „Damit reagieren wir auf den an uns herangetragenen Wunsch der Region, auch die Anfahrt zum Berufshilfe-Zentrum in Dürrlauingen zu erleichtern“, ergänzte Reichhart.

Die Fahrzeit für durchfahrende Fahrgäste verlängert sich nicht, wie es in der Pressemitteilung heißt, da bislang ein Fahrzeitpuffer eingebaut war. (zg)

