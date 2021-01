vor 48 Min.

Funkenfeuer fällt im Kreis Günzburg aus - mit Konsequenzen für Vereine

So sah das Funkenfeuer in Leipheim vor sechs Jahren aus – dieses Jahr wird das Spektakel ausfallen.

Plus In Günzburg sind Christbäume für das Funkenfeuer gesammelt worden. Was der Verzicht und die Pandemie für die Leipheimer Schützen und die Faschingsgesellschaft Offonia bedeuten.

Von Irmgard Lorenz

Auf der einen Seite stehen bürokratischer Aufwand, Kosten und schweißtreibende körperliche Arbeit, auf der anderen Seite geht es um Brauchtumspflege, geselliges Beisammensein und Geld für die Vereinskasse: Funkenfeuer werden traditionell am Samstag oder Sonntag nach Aschermittwoch abgebrannt. In Leipheim und in Offingen ist das Funkenfeuer schon abgesagt, der Verein zur Pflege des Brauchtums in Günzburg wartet noch ab.

Am Wochenende nach Heilig Drei König war Christbaumabgabe am Schopfeler in Günzburg. Dieses Jahr seien eher weniger Bäume gebracht worden als sonst, sagt Christine Schmid, die Vorsitzende des Brauchtumsvereins. Das Funkenfeuer am ersten Fastensonntag, an dem normalerweise in Günzburg Fastenmarkt ist und der Brauchtumsverein im Kuhturm eine Ausstellung eröffnet, ist aber noch nicht abgesagt. Man könne ziemlich kurzfristig entscheiden, notfalls würde die Stadt Günzburg die Bäume verhäckseln, sagt Christine Schmid.

Günzburger Brauchtumsverein verteilt "Narrensuppe to go"

Sie lässt keinen Zweifel, dass die Pandemie eingedämmt und Vorschriften deshalb eingehalten werden müssen, aber sie will das Vereinsleben auch in dieser schwierigen Situation nicht ganz stilllegen. Das Fasnachtswecken kürzlich habe man „fast virtuell gemacht“, sagt sie und eine „Narrensuppe to go“ an die Kinder im Verein verteilt. Kleine Päckchen mit Süßigkeiten, Luftschlangen, Konfetti und Tütensuppe waren das.

Der Brauchtumsverein wolle auch in der Pandemie das Miteinander so gut wie möglich pflegen, sagt Schmid und zitiert den Vers, der das diesmal etwas anders gestaltete Narrenblättle ziert: „Der Narr verstummt nicht, ist nur etwas leise, macht Fasnacht – mit Abstand – auf eine andere Weise.“ Fahrten zu Narrensprüngen andernorts müssen beispielsweise ausfallen, im Kuhturm wird es vor Mai keine Ausstellung geben. „Es fehlt ein großes Stück“, sagt die Vorsitzende.

Faschingsgesellschaft Offonia verzichtet auf das Funkenfeuer

Schon kurz vor dem Lockdown im Herbst hat die Faschingsgesellschaft Offonia beschlossen, auf das Funkenfeuer zu verzichten. Also wurden auch keine Bäume gesammelt. „Ich bin allgemein traurig“, sagt Offonia-Präsident Armin Lenhart. Die durch das abgesagte Funkenfeuer entgangenen Einnahmen könne man verschmerzen, aber dass der Fackelzug vom Vereinsheim durch die Offinger Hauptstraße Richtung Landstrost ausfällt, das schmerze. Auch der Hofball am Samstag nach Heilig Drei König musste – wie seinerzeit wegen des Golfkriegs – abgesagt werden. Trotzdem verliert der Offonia-Präsident seinen Optimismus nicht. Er hofft, dass mit der Solidarität aller das Virus zurückgedrängt werden kann. „Wir müssen jetzt alle zusammenhalten“, sagt er, bei der Offonia „sind alle wohlauf und gesund und das soll auch so bleiben.“

Auf den Kinderfestplatz an der Donau bringen traditionsbewusste Leipheimer nach der Weihnachtszeit ihren ausgedienten Christbaum sonst. Mitglieder des Sportschützenvereins Güssen Leipheim schichten am Samstag nach Aschermittwoch einen großen Haufen mit einem besonders stattlichen Baum in der Mitte auf. Etwa fünf Meter hoch und acht Meter im Durchmesser sei der Haufen immer, sagt Günter Schmucker, 1. Schützenmeister beim Sportschützenverein (SSV) Güssen. „Als Symbol“ für das Dunkel, das solche Feuer traditionell austreiben sollen – mancherorts soll auch der Winter damit vertrieben werden – wird eine Strohhexe draufgesetzt. Danach bewachen die Schützen ihren Haufen.

Fackelzug beim Leipheimer Schloss fällt aus

Beim Einbruch der Dunkelheit startet am Abend des Samstags nach Aschermittwoch beim Leipheimer Schloss ein Fackelzug zum Kinderfestplatz, wo die Menschen ihre Fackeln auf den aufgeschichteten Haufen werfen, um ihn in Brand zu setzen. Damit es besser brennt, helfen die Schützen mit fünf oder sechs Ballen Stroh nach. Allerdings sei es auch schon vorgekommen, dass der Haufen nicht brennen wollte und die Feuerwehr habe mit ihrem großen Gebläse nachhelfen müssen, erinnert sich Günter Schmucker.

Kurz bevor die Hexe in Brand gerät, zünde er eine kleine Feuerwerks-Batterie mit Raketen und Heulern, um das Funkenfeuer ein bisschen spektakulär zu machen, erzählt der Schützenmeister. Zwischen 100 und 150 Menschen seien meistens beim Leipheimer Funkenfeuer. „Sie haben immer gewartet, dass die Hexe brennt und dann geklatscht.“ Die Leipheimer Gassaheuler haben Musik gemacht, „eine Mordsgaudi“ sei das immer gewesen, so Schmucker, aber: „Das fällt dieses Jahr alles flach.“

Funkenfeuer in Leipheim bringt dem Sportschützenverein einen kleinen Gewinn

Er ist froh, dass noch nicht viel vorbereitet worden ist und deshalb keine Kosten für den Verein angefallen sind. Für den Sportschützenverein Güssen Leipheim wäre es heuer das 24. Funkenfeuer gewesen, das der derzeit 171 Mitglieder starke Verein organisiert hätte. Es gehe dabei vor allem um die Pflege des Brauchtums, sagt Schmucker, außerdem hätten der Verkauf von Würstchen und Getränken auch ein bisschen Geld eingebracht. Für die Genehmigung beim Landratsamt und beim Landwirtschaftsamt fallen etwa 100 Euro Gebühren an, die Platzmiete wird dem Sportschützenverein von der Stadt Leipheim erlassen. Aber auch, wenn am Ende nur vielleicht 100 Euro Gewinn bleiben – die fehlen in der Vereinskasse doch, sagt Schmucker, zumal wegen der Pandemie noch mehr Einnahmen ausfallen.

Von einem „Schlag auf den Kopf“ spricht der Schützenmeister, wenn er an die Absage der Schwäbischen Meisterschaft denkt, die kurz vor Weihnachten in Leipheim eintraf. Jeweils etwa 4000 Euro Einbuße habe der SSV durch die Absagen der Schwäbischen Meisterschaft 2020 und 2021.

Dass die auch in Leipheim auszutragende Gaumeisterschaft aus dem Kalender 2021 gestrichen ist, tut ebenfalls weh, obwohl die Leipheimer Glück hatten und ihre Vereinsmeisterschaft gerade noch rechtzeitig zum 31. Oktober 2020 abgeschlossen haben. Mit den Ergebnissen der Vereinsmeisterschaft können sie erfolgreiche Schützen dennoch weitermelden, Schmucker rechnet sogar damit , dass einige es bis zur Bayerischen Meisterschaft schaffen könnten, die für Juli/August 2021 terminiert ist. Ob diese stattfinden kann, ist noch offen.

Sportschützenverein in Leipheim muss wegen Anbau viel sparen

Das weit über Leipheim hinaus beliebte Kinderfest musste im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden, auch da fehlen den Leipheimer Schützen Einnahmen. „Sparen, sparen, sparen“, lautet deshalb die Devise des 1. Schützenmeisters, umso mehr als ein Anbau für etwa 25.000 bis 30.000 Euro geplant ist. Im April nächsten Jahres soll er fertig sein und unter anderem bei den Bezirksmeisterschaften als Umkleide dienen.

Nachdem so viele Einnahmen weggebrochen sind, hat der Verein seine Mitglieder um Spenden gebeten. Es sei durchaus Geld geflossen, sagt Schmucker, „aber wir werden nicht drum herumkommen, einen Kredit aufzunehmen“. Die Entscheidung darüber liegt bei der Hauptversammlung.

Weil in Leipheim heuer kein Funkenfeuer stattfindet, sollen die Christbäume auf den Wertstoffhof gebracht werden. Das ist auch in den anderen Kommunen des Landkreises eine von mehreren Möglichkeiten, den Christbaum zu entsorgen. Als weitere Möglichkeit nennt Pressesprecherin Jenny Schack vom Landratsamt für Gartenbesitzer die Kompostierung. Klein geschnitten könne der Baum auch über die Biotonne entsorgt werden, sagt Schack, oder man liefert ihn an einer Grüngutannahmestelle ab. Informationen zu den Öffnungszeiten der Annahmestellen und der Wertstoffhöfe gibt es beim Kreisabfallwirtschaftsbetrieb, Telefon 08221/95-456, oder im Internet unter kaw.landkreis-guenzburg.de.

