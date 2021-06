Appetitanreger für die Fußball-Fans im Landkreis Günzburg

Schöne Derbys in der ersten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene. Es sind die ersten Pflichtspiele nach der Corona-Pandemie.

Seit einer gefühlten Ewigkeit sind die Amateurfußballer im Landkreis Günzburg nicht mehr auf dem Platz gestanden. Inmitten der Pandemie war Fußballspielen in ganz Deutschland flächendeckend verboten. Nun soll es wieder losgehen, die Spielzeit 2021/22 zur Saison eins nach Corona werden. Nach guter Tradition starten die Kicker auf Ebene des schwäbischen Fußball-Kreises Donau mit ein paar Totopokal-Runden in die Pflichtspielserie. Anpfiff ist am Mittwoch, 21. Juli, um 18.30 Uhr.

TSV Krumbach fordert TSV Ziemetshausen

Kreis-Spielleiter Franz Bohmann hat nun die Ansetzungen für diese erste Runde veröffentlicht. Die Fußballfreunde in der Region dürfen sich gleich auf einige Appetitanreger freuen. So steht im Süden das Duell TSV Krumbach – TSV Ziemetshausen an. Heiß hergehen könnte es auch im Stadtduell Bosporus gegen TSG Thannhausen. Ein Zuschauermagnet dürfte auch die Begegnung SG Kammeltal – Grün-Weiß Ichenhausen werden. (ica)

Die Ansetzungen

VfL Leipheim – SV Wasserburg

SpVgg Krumbach – SG Röfingen/Konzenberg

VfL Großkötz – SC Altenmünster

TSV Krumbach – TSV Ziemetshausen

SpVgg Ellzee – FC Günzburg

SV Billenhausen – Türkiyemspor Krumbach

SV Hochwang – TSV Balzhausen

SV Scheppach – TSV Offingen

SG Kammeltal – FC GW Ichenhausen

Bosporus Thannhausen – TSG Thannhausen

FC Reflexa Rettenbach – SV Waldstetten

Eintracht Autenried – TSV Burgau

SV Deisenhausen/Bleichen – SV Neuburg

FC Ebershausen – TSV Langenhaslach

Türkspor Ichenhausen – SG Reisensburg-L.

SV Münsterhausen – SV Obergessertshausen

(alle 21. Juni 2021, 18.30 Uhr)