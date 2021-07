Aufbruchstimmung beim SV Freihalden

Plus Hoffnungen des B-Klasse-Vereins ruhen auf dem neuen Spielertrainer Stefan Kauer und erfahrenen Rückkehrern. Ein Gedanke eint sie alle.

Mit dem neuen Spielertrainer Stefan Kauer, ehemals in der Bezirksoberliga aktiv, und zahlreichen Rückkehrern möchte der Fußball-B-Klassist SV Freihalden an erfolgreichere Zeiten anknüpfen.