Aus dem Turnier wird ein Finale und der TSV Offingen gewinnt

Fußball-Kreisligist TSV Offingen holt den Pott der Verwaltungsgemeinschaft durch ein 6:0 gegen den FC Reflexa Rettenbach. Warum ein Team nicht antrat.

Das war leichtes Spiel für den Turnierfavoriten: Durch einen ungefährdeten 6:0-Erfolg über den FC Reflexa Rettenbach hat der TSV Offingen den Fußball-Pokal der Verwaltungsgemeinschaft gewonnen.

Klare Sache für den Kreisligisten

Die flugs zum „Endspiel“ umgetaufte eigentliche Eröffnungspartie zwischen dem favorisierten Kreisligisten und dem in der Kreisklasse spielenden Nachbarn war von Beginn an eine klare Sache. Die Treffer für die Gastgeber am Mindelbogen erzielten Andreas Bayr (9.), Ismail Bülbül (11., 39.), Daniel Schönberger (29.) und Jannik Karg (47., 60.).

Schleppte das gute Stück aufs Feld, um es an seine eigene Mannschaft zu überreichen: Manfred Schuster, Vorsitzender des TSV Offingen. Foto: Ernst Mayer

Normalerweise wird das Turnier als Dreier-Veranstaltung mit den Fußball-Mannschaften aus Offingen, Rettenbach und Gundremmingen ausgetragen. Kurz vor Turnierstart sagte die SpVgg Gundremminger diesmal ab. Wegen Spielermangels, wie Abteilungsleiter Markus Biberacher mitteilte. (ica)

