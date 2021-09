Außenseiter SG Kammeltal hat im Totopokal Großes vor

Plus Zum Halbfinale auf Kreisebene erwartet der Kreisklassist SG Kammeltal den Bezirksligisten FC Günzburg. Auf welche Tugenden die Gastgeber bauen.

„So weit wie möglich kommen“ wollten zu Beginn dieser Totopokal-Runde 2021/22 viele Mannschaften. Zwei Teams aus dem Landkreis Günzburg haben nun das Halbfinale auf Ebene des Fußball-Kreises Donau erreicht. Die SG Kammeltal und den FC Günzburg trennen nur noch zwei Siege von der ersten Hauptrunde im bayerischen Verbandspokal. Sich dafür zu qualifizieren und ein Heimspiel gegen einen Regional- oder Bayernligisten austragen zu dürfen, ist das neue Ziel beider Vereine. Anpfiff zum Duell zwischen dem gastgebenden Kreisklassisten und dem Bezirksligisten ist an diesem 1. September um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Ettenbeuren.