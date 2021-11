Bezirksligist TSV Ziemetshausen schafft den ersten Heimsieg

Mit dem 2:1 gegen den TSV Meitingen landet der TSV Ziemetshausen einen Quantensprung in dieser Bezirksliga-Saison. Was Trainer Markus Deibler zur Partie sagt.

Lange hat’s gedauert, umso ausgelassener fällt nun der Jubel aus: Nach einer Vorrunde ohne Heimerfolg hat der Fußball-Bezirksligist an diesem 7. November 2021 zum ersten Mal in der laufenden Runde auf eigenem Gelände gewonnen. Und es war ein eminent wichtiger Sieg, denn der Kontrahent, TSV Meitingen, hängt in der Tabelle ebenfalls weit hinten und könnte im weiteren Saisonverlauf zu einem direkten Kontrahenten werden, wenn es für die Ziemetshauser um den Klassenerhalt geht.

Heimsieg absolut verdient

Der scheint nach dem aktuellen Auftritt wieder deutlich näher zu rücken. Was Trainer Markus Deibler besonders freute: Der Heimsieg war absolut verdient. „Und er war ein Quantensprung, den wir dank einer sehr starken kämpferischen Leistung errungen haben.“

Von Beginn an schaffte es die hellwach agierende Hintermannschaft der Gastgeber, Meitingen aus der Gefahrenzone zu halten. Die nur nominell starken Gäste wurden über die komplette Distanz fast ausschließlich nach Standardsituationen gefährlich. Ziemetshausen dagegen zeigte vor allem bei Kontern potenziell gefährliche Ansätze. Die erste echte Chance führte dann auch zum 1:0. Colin Fendt schloss einen schnellen Gegenstoß ab (35.).

Zwei ganz dicke Chancen vergeben

Unmittelbar vor und nach der Halbzeitpause hätten die Gastgeber den Sack zumachen können, eigentlich müssen. Einmal scheiterten sie in Überzahl, einmal schafften sie es, den Ball aus drei Metern nicht im Tor unterzubringen. So dauerte es bis zur 79. Minute, ehe Marco Schneider aus dem Gewühl vor dem Meitinger Kasten heraus das 2:0 gelang.

Kurz danach leistete sich der Aufsteiger seine einzige Abwehrpanne und Denis Buja gelang prompt der Anschluss (81.). So richtig um den Sieg zittern musste die Deibler-Elf aber nicht; von den Gästen kam einfach zu wenig und diese Versuche überstand Ziemetshausen, ohne zu wackeln.

Markus Deibler blickt gleich nach vorne

Nach dem Schlusspfiff lobte Deibler vor allem die „disziplinierte Verteidigung“. Bei aller Freude über den Erfolg richtete er sein Augenmerk sofort auf die weiteren drei für diesen November 2021 angesetzten Punktspiele und sagte: „Mit dem einen Dreier kommen wir in der Tabelle noch nicht richtig vorwärts.“

So haben sie gespielt

TSV Ziemetshausen Mayer, Bettighofer, Zott (82. Vihl), Hillenbrand, Endres, Kvachov, Miller, Leitenmaier, Schneider (90.+2 Endres), Fendt (52. Mayer), Seibold (88. Yilmaz)

TSV Meitingen Hellmann, Lettrari, Berisha, Duvnjak, Erhard (65. Hummel), Schuster, Heider, Buja, Gassner, Gärtner, Meir

Schiedsrichter Fickler (Pfaffenhausen)

Tore 1:0 Fendt (36.), 2:0 Schneider (78.), 2:1 Buja (81.)

Zuschauer 200