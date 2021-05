Fußball

15:58 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick: Was Fußballer im Landkreis Günzburg dazu sagen

Plus Die Fußball-Basis im Landkreis Günzburg hält viel vom neuen Bundestrainer Hansi Flick. Das Meinungsbild zeigt auch, dass sich beim DFB mehr ändern muss.

Von Jan Kubica

Hansi Flick also. Der Mann, der den FC Bayern München in lediglich 86 Spielen zu sieben Titeln führte, wird nach der Europameisterschaft im Sommer 2021 Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Basis auch im Landkreis Günzburg hatte ihn bereits im Vorfeld dieser Entscheidung als Wunsch-Nachfolger für Joachim Löw ausgemacht und reagiert nun entsprechend zufrieden. „Es gibt keinen Besseren für den Job“, sagt zum Beispiel der Abteilungsleiter der TSG Thannhausen, Tobias Klein. So eindeutig positiv der Tenor ist: Nach dem missratenen Auftritt der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland und mehreren rufschädigenden Spielen in der jüngsten Vergangenheit sind die Fans für die nähere Zukunft vorsichtig geworden, was die Erfolgsaussichten der Auswahl betrifft. Ein Meinungsbild aus dem Landkreis Günzburg:

