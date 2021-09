Chancenwucher und Personalwechsel tun der SpVgg Ellzee weh

Plus Wie Trainer Jürgen Streit die Lage vor dem Kreisliga-Kellerduell seiner SpVgg Ellzee beim SV Mindelzell einschätzt.

In dieser Kreisliga-Saison 2021/22 läuft es bisher gar nicht gut für die Fußballer der SpVgg Ellzee. Und das, obwohl Trainer Jürgen Streit von einem „sehr gut geführten Verein“ spricht und zugleich bekräftigt, er habe „eine tolle Mannschaft mit sehr umgänglichen Spielern“ zur Verfügung. Der vor der laufenden Runde neu verpflichtete Übungsleiter glaubt freilich, die Ursachen für die schlechten Resultate und auch den Schlüssel zum Erfolg im anstehenden Kellerduell beim SV Mindelzell zu kennen. Anpfiff ist am 19. September 2021 um 15 Uhr.