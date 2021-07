Darf’s für Thomas Wörle und die Spatzen ein bisschen mehr sein?

Plus Für den Regionalligisten SSV Ulm 1846 ist die Sommerpause vorbei. Nicht nur Trainer Thomas Wörle aus Kemnat ist neu dabei. Die Ziele für die kommenden zwei Jahre sind fixiert.

Strukturen, Führungspersonal, Spieler und Betreuer, Sport- und Trainingsstätten - jeden Tag lernt Thomas Wörle seinen neuen Arbeitgeber noch ein Stück besser kennen. Ende Juni 2021 wurde der 39-Jährige beim SSV Ulm 1846 Fußball als Trainer der Profimannschaft und Nachfolger von Holger Bachthaler vorgestellt. Seitdem geht’s vor allem darum, sich einzugewöhnen.