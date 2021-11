Das Kreisliga-Derby in Günzburg wird zur Willensfrage

Plus Türk GB Günzburg schlägt eine ganz schwache SG Reisensburg-Leinheim 5:1. Was die Trainer nach der Begegnung sagen.

So klar wie die 1:5-Niederlage bei Türk GB Günzburg war, so eindeutig kam auch die Aussage eines Fans der unterlegenen Kreisliga-Fußballer der SG Reisensburg-Leinheim: „Das war einfach zu wenig“, urteilte er nach der Klatsche im Stadtderby über die Leistung der Gäste.