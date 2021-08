Dem FC Günzburg fehlt nur ein Quäntchen zum Erfolg

Ein später Treffer entscheidet die Partie im Auwaldstadion. Warum das 0:1 gegen den VfL Ecknach den Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg nicht umwerfen sollte.

Am Ende jubelte nicht die unbedingt bessere, sondern die effektivere Mannschaft. Nach einem Fußballspiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten unterlag der FC Günzburg dem VfL Ecknach 0:1. Für die Gastgeber war es die erste Niederlage in der noch jungen Bezirksliga-Saison 2021/22.

100 Zuschauer im Auwaldstadion

Vor 100 Zuschauern im Auwaldstadion erzielte Jonas Erhard aus dem Gewühl vor dem Günzburger Tor heraus das Tor des Tages (85.). Dass der Ball nur dieses eine Mal im Tor landete, kam nach dem Spielverlauf allerdings ziemlich überraschend.

Bereits in der zweiten Minute hätte Schiedsrichter Florian Ambrosch nach einem Vergehen an Maximilian Lamatsch auf Elfmeter für die Einheimischen entscheiden müssen; warum er es nicht tat, blieb sein Geheimnis. Eine frühe Günzburger Führung hätte der Begegnung womöglich eine andere Struktur verliehen.

FC Günzburg zeigt eine gute Leistung

Beide Mannschaften zeigten in der Folge guten Bezirksliga-Fußball. Ecknach zählt ja womöglich zu jenen Teams, die sich dauerhaft oben in der Tabelle etablieren können. Umso höher einzuschätzen ist die Leistung der Gastgeber, die jederzeit auf Augenhöhe agierten – aber in Person von Maximilian Lamatsch und Christoph Bronnhuber auch ein wenig Chancenwucher betrieben. Wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Ecknacher ihrerseits beste Gelegenheiten besaßen und mehrfach am glanzvoll parierenden Torwart Matthias Möhnle scheiterten.

Der Start in die zweite Halbzeit gelang den Gästen ebenfalls besser. Anschließend jedoch berappelte sich der FC Günzburg wieder und sein Sportleiter Steffen Hasenfus fasste nach dem Schlusspfiff völlig korrekt zusammen: „Unterm Strich wäre ein Unentschieden verdient gewesen.“

Steffen Hasenfus: "Wissen die Situation einzuschätzen"

Die Niederlage sollte die Günzburger freilich nicht gleich umwerfen. Sie wirken diesmal wesentlich gefestigter als in der Abbruch-Saison 2019/21. Nichts deutet derzeit darauf hin, dass sie sich nur Richtung Tabellenkeller orientieren müssten. Doch die Verantwortlichen wissen auch, dass in diesem frühen Stadium der Runde lediglich eine vorsichtige Einschätzung der Lage möglich ist. Ohne auf Details einzugehen, verwendet Hasenfus hier die Wortwahl: „Auch wenn wir gut gestartet sind, wissen wir die Situation einzuschätzen.“

So haben sie gespielt

FC Günzburg Möhnle, Megyes, Bergmair, Hepp (86. Nerdinger), Casamayor-Bell (90.+3 Kelmendi), Bunk, Fuchs (65. Deibler), Ferner (65. Benke), Bandlow (28. Wahl), Bronnhuber, Lamatsch

VfL Ecknach Helfer, Hörl, Huber, Glas, Zakari (72. Mladenovic), Eibel (89. Bernecker), Wagner, Framberger, Piller, Birkl (55. Atay), Erhard

Schiedsrichter Ambrosch

Tor 0:1 Erhard (85.)

Zuschauer 110