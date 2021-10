Fußball

Der FC Günzburg erzwingt das Spielglück

Plus Der FC Günzburg gewinnt das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Ziemetshausen 4:2. Wo die Knackpunkte der Partie liegen und was die Trainer nach dem Schlusspfiff sagen.

Von Jan Kubica

Einsatz, Wille, Leidenschaft: All das bekamen die 200 Fans an diesem 9. Oktober 2021 im Auwaldstadion in Günzburg zu sehen. Dazu sechs Treffer, jede Menge vergebene Chancen sowie einen Unfall, bei dem sich zwei Fußballer blutende Kopfverletzungen zuzogen und anschließend ins Krankenhaus mussten. Am Ende siegte der gastgebende FC Günzburg im Bezirksliga-Duell mit dem TSV Ziemetshausen verdient 4:2 (0:1).

