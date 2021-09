Der FC Günzburg schießt den Heim-Frust weg

Plus Der Bezirksligist gewinnt im Auwaldstadion 3:0 gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Trainer Bronnhuber ändert die Taktik und äußert einen Wunsch für die nächsten Aufgaben.

Endlich wieder ein Heimsieg: Das ist der Tenor bei Fußballern und Fans des Bezirksligisten FC Günzburg nach dem verdienten 3:0-Erfolg gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Fast genauso wichtig ist laut Spielertrainer Christoph Bronnhuber, dass sein Team nun zweimal hintereinander zu Null gewonnen hat. „Das gibt uns wieder mehr Selbstvertrauen“, sagte er nach der Partie im Auwaldstadion.