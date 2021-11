Der FC Günzburg startet eine erfolgreiche Aufholjagd

Plus Wie der Fußball-Bezirksligist FC Günzburg zum 2:2 gegen den FC Stätzling kommt. Für die weiteren Spiele im November 2021 ist Coach Christoph Bronnhuber optimistisch.

Zum vierten Mal hintereinander hat Fußball-Bezirksligist FC Günzburg gepunktet. Im Heimspiel gegen das Spitzenteam FC Stätzling erreichte die Mannschaft um Spielertrainer Christoph Bronnhuber ein verdientes 2:2 (1:2). Die Gastgeber holten auf dem Weg zum Remis einen Zwei-Tore-Rückstand auf, was ihr Coach als „ganz wichtig für die Moral“ interpretierte.