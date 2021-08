Der FC Günzburg will diesmal nicht um den Klassenerhalt zittern

Plus Christoph Bronnhuber, Trainer des FC Günzburg, vor dem Saisonstart: "Ich spüre die Gier, dass es wieder um was geht". Wie die drei Neuzugänge dem Team helfen können.

Die ersten ein, zwei Klatschen in der Vorbereitung hat Christoph Bronnhuber nach der ultralangen Wettkampfpause schweigend hingenommen. Im Anschluss an das 0:7 gegen den VfR Jettingen aber redete der Spielertrainer des FC Günzburg Tacheles mit seinen Bezirksliga-Fußballern. Die präsentierten sich fortan zielstrebiger, sammelten mit erfolgreichen Auftritten im Totopokal Selbstvertrauen. Jetzt, wenige Tage vor Saisonbeginn, sagt der Coach mit zufriedener Miene: „Ich glaube, wir haben den Turnaround hinbekommen.“