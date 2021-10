Fußball

vor 18 Min.

Der SC Bubesheim betreibt Chancenwucher

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim kommt einfach nicht aus der Krise. Das 2:2 gegen den FC Mertingen ist viel zu wenig. Was Spartenchef Karl Dirr nach der Partie sagt.

Von Jan Kubica

Einmal mehr in dieser schwierigen Spielzeit 2021/22 haben die Bezirksliga-Fußballer des SC Bubesheim erfahren müssen, dass ein Endresultat nicht unbedingt den Spielverlauf spiegeln muss. Gleichzeitig mussten sie einmal mehr erkennen, dass Toreschießen zu diesem Sport eben dazugehört. Und so merkwürdig das 2:2 im Heimspiel gegen den FC Mertingen auch zustande kam, so froh konnte die Elf von Trainer Jan Plesner sein, dass es letztlich wenigstens zu einem Zähler reichte. Abteilungsleiter Karl Dirr merkte zum Chancenwucher galgenhumorig an: „Was wir versemmelt haben, geht nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut. Und dann weißt du nicht, ob du lachen oder heulen sollst.“

