Fußball

19:47 Uhr

Der SC Ichenhausen erzwingt das Spielglück

Plus Der SC Ichenhausen gewinnt das Verfolgerduell der Fußball-Landesliga 2:1. Was der Mannschaft diesmal an Klasse fehlt, macht sie durch eine Willensleistung mehr als wett.

Von Jan Kubica

Einen Sieg des Willens geschafft hat der SC Ichenhausen im Verfolgerduell der Fußball-Landesliga Südwest gegen den SV Bad Heilbrunn. Am Staatsfeiertag 2021 holten die Königsblauen trotz einer vergleichsweise etwas schwächeren Darbietung jene Punkte, die sie in den vergangenen Wochen trotz bärenstarker Auftritte mehrmals hatten liegen lassen. Beeindruckend war vor allem, dass die Mannschaft von Trainer Oliver Unsöld den zwischenzeitlichen Rückstand in Unterzahl drehte und 2:1 (0:1) gewann.

