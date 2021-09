Fußball

vor 32 Min.

Der SC Ichenhausen scheitert an den Stehaufmännchen

Pure Enttäuschung nach dem Schlusspfiff: Statt des bereits sicher geglaubten Heimsieges gab es für die Fußballer des SC Ichenhausen nur einen Zähler. Das 4:4 gegen den TSV Gersthofen fühlte sich deshalb wie eine Niederlage an.

Plus Der SC Ichenhausen hat im Landesligaspiel gegen den TSV Gersthofen scheinbar alles im Griff, führt 4:1 – und verschenkt zwei Punkte. Was die Sache so ärgerlich macht.

Von Jan Kubica

Pure Enttäuschung herrschte nach dem Schlusspfiff im Lager der Königsblauen. Bis zur 71. Minute hatte der gastgebende SC Ichenhausen klar 4:1 geführt, die Punkte schienen längst eingetütet in diesem Spiel der Landesliga Südwest. Dann aber rafften sich die Fußballer des TSV Gersthofen zu einer sagenhaften Aufholjagd auf und ergatterten am Ende einen Zähler. Besonders ärgerlich aus Sicht der Königsblauen: Vor genau dieser Qualität der als Stehaufmännchen bekannten Gäste hatte SCI-Trainer Oliver Unsöld die Seinen im Vorfeld ausdrücklich gewarnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen