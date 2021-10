Fußball

16:30 Uhr

Der SC Ichenhausen setzt das Sahnehäubchen auf eine tolle Hinrunde

Plus Wie der Fußball-Landesligist SC Ichenhausen zum 1:0-Erfolg in Geretsried kommt und was jetzt in dieser Runde noch drin ist.

Von Jan Kubica

Rudi Schiller sollte mal wieder Recht behalten. „Wer das erste Tor schießt, gewinnt – und wir machen auf jeden Fall eines“, sagte der Sportleiter des Fußball-Landesligisten während der Partie bei TuS Geretsried. Und tatsächlich: Ein Elfmeter-Tor von Ugur Kiral bescherte den Königsblauen ihren fünften Auswärtssieg dieser Spielzeit. Dieses 1:0 war das Sahnehäubchen auf eine tolle Hinrunde.

