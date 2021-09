Der SC Ichenhausen setzt voll auf Teamgeist

Plus Fußball-Landesligist SC Ichenhausen muss im Heimspiel gegen den 1.FC Sonthofen auf Torwart Liridon Rrecaj verzichten. Trotzdem geht das Team gelassen in die Partie.

Mit breiter Brust, aber eingeschränkter Personalauswahl starten die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen ins Heimspiel gegen den 1.FC Sonthofen. Einige Spieler – Julian Riederle, Pierre Heckelmüller und Yannick Maurer – sind angeschlagen. Und Torwart Liridon Rrecaj ist nach seiner Roten Karte von Garmisch gesperrt. Anpfiff im Hindenburgpark ist am Samstag, 4. September, um 14 Uhr.