Der VfR Jettingen hat "total Bock" auf das Kreisfinale

Plus Sportleiter Josef Forstner über Gefühle, die den VfR Jettingen ins Totopokal-Kreisfinale begleiten. Was für den Fußball-Kreisligisten in der neuen Saison sonst wichtig ist.

Von Jan Kubica

Auf ein Neues, VfR Jettingen! Nur noch ein Sieg trennt den heimischen Kreisligisten vom Totopokal-Triumph auf Ebene des schwäbischen Fußball-Kreises Donau. Der Sieger erhält zum Ruhm 1350 Euro Preisgeld sowie die Möglichkeit, sich für die erste Hauptrunde im bayerischen Verbandspokal einen klassenhöheren Wunschgegner auszusuchen. Dieses schöne Gefühl kennen die Jettinger bereits – und sie wollen es erneut erleben. Anstoß zur Partie gegen den SV Wörnitzstein-Berg ist am Samstag, 31. Juli 2021, um 15.30 Uhr.

