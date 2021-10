Der VfR Jettingen sorgt in der Kreisliga für klare Verhältnisse

Plus 2:0-Erfolg im Gipfeltreffen bei GW Ichenhausen. Ist das Kreisliga-Titelrennen für diese Saison 2021/22 schon gelaufen?

Der VfR Jettingen bleibt ungefährdeter Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West. Das Team von Trainer Sven Müller gewann an diesem 10. Oktober das Topspiel beim Tabellenzweiten FC Grün-Weiß Ichenhausen 2:0.