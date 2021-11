Der Weg zur Spitze ist für den SC Ichenhausen länger geworden

Plus Im Verfolgerduell der Landesliga schafft der SC Ichenhausen nur ein 1:1 gegen den FV Illertissen II. Das Remis geht in Ordnung – und dennoch wäre mehr drin gewesen.

Ein leistungsgerechtes Unentschieden erreicht haben die Fußballer des SC Ichenhausen im Verfolgerduell der Landesliga Südwest gegen den FV Illertissen II. Die Elf von Trainer Oliver Unsöld wahrte durch das 1:1 ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf die Regionalliga-Reserve. Gegenüber Spitzenreiter 1.FC Sonthofen (7:1-Sieger gegen Egg) verloren die Königsblauen allerdings weiter Boden.