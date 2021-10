Die drei Treffsichersten aus der Torfabrik TSV Wasserburg

Plus Der TSV Wasserburg hat in zwölf Partien der A-Klasse West 2 stolze 69 Tore erzielt. 46 davon gehen auf das Konto von Kevin Effinger, Marcus Buhl und Sascha Wagner.

Kevin Effinger (31 Jahre), Marcus Buhl (33) und Sascha Wagner (32) sind Stammspieler beim frischgebackenen Herbstmeister 2021/22 der A-Klasse West 2, TSV Wasserburg. Buhl ist Mittelstürmer und nach eigenen Angaben „stockvoller Linksfüßer“. Er sagt: „Den rechten Fuß brauch’ ich nur zum Stehen“ und Kopfbälle nimmt er auch, „wenn’s grad so kommt.“ Effinger hingegen, der auf dem linken Flügel spielt, kann beide Füße für einen genauen Torschuss einsetzen, „Kopfball geht grad so“. Vielfältigkeit und einen starken rechten Fuß nennt Wagner als seine Stärken. Er agiert im Zentrum, aber auch im Angriff.