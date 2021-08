Diesmal geht der VfR Jettingen leer aus

Plus Warum die Fußballer des VfR Jettingen das Kreispokal-Finale gegen den SV Wörnitzstein-Berg 0:1 verlieren.

Seit Tagen hatten sie vom erneuten Einzug in die bayerische Totopokal-Hauptrunde geträumt. Doch dem VfR Jettingen bleibt die Wiederholung dieses größten Erfolges des Corona-Spielzeit 2019/21 verwehrt. Im Endspiel des schwäbischen Fußball-Kreises Donau unterlag das Team von Trainer Sven Müller dem SV Wörnitzstein-Berg 0:1 (0:0).