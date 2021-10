Ein Jubeltag in schwierigen Zeiten für den SC Bubesheim

Plus Wie der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim den Schlüssel zum 1:0-Erfolg gegen den TSV Meitingen findet und was Abteilungsleiter Karl Dirr nach der Partie sagt.

Was für ein wichtiger Sieg für die Fußballer des SC Bubesheim! Das Duell der Enttäuschten aus dem ersten Drittel dieser Bezirksliga-Runde gewannen die Einheimischen gegen den TSV Meitingen knapp, aber absolut verdient 1:0. Von einem Befreiungsschlag wollte Abteilungsleiter Karl Dirr noch nicht sprechen, „aber hoffentlich steigt jetzt das Selbstvertrauen“. Schon vor dem Anpfiff hatte sich Trainer Jan Plesner ein paar Neuerungen einfallen lassen, um den Seinen eine griffigere Struktur anzulegen.