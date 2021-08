Fußball

17:54 Uhr

Ein Termin wirft Probleme beim SC Ichenhausen auf

Plus Am Abend des 1. September 2021 tritt der Fußball-Landesligist SC Ichenhausen in Garmisch an. Die Begeisterung vor der weiten Fahrt hält sich in engen Grenzen.

Der SC Ichenhausen fühlt sich gut aufgehoben im oberen Tabellendrittel der Fußball-Landesliga Südwest. Diese mit bodenständiger, fleißiger Arbeit im Training und der richtigen Einstellung zum Spiel erreichte, gute Ausgangsposition wird als zusätzlicher Muntermacher mitfahren, wenn es an diesem Mittwoch, 1. September, auf die weiteste Auswärtsreise des Jahres geht. Ab 18.30 Uhr steht das Punktspiel beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen an.

