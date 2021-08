Eine Frage der Einstellung und der Aufstellung für den SC Ichenhausen

Plus Welche Tugenden der SC Ichenhausen im Landesliga-Hit gegen den FC Kempten zeigen muss. Für zwei schmerzlich vermisste Stützen kommt das Spiel vielleicht noch zu früh.

Wie immer dieses Spitzenspiel endet: Ein Beteiligter wird nach dem Schlusspfiff Tabellenführer der Fußball-Landesliga Südwest sein. Wenigstens für eine Nacht, aber selbst das kann reichen, um einen weithin sichtbaren Fingerzeig in Sachen Aufstiegsrennen zu setzen. Diese Aussicht verleiht dem anstehenden Aufeinandertreffen zwischen dem SC Ichenhausen und dem FC Kempten eine zusätzliche Prise Spannung. Anpfiff im Hindenburgpark ist am Samstag, 21. August 2021, um 14 Uhr.