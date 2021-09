Fußball

17:56 Uhr

Fabian Kuchenbaur vom FC Günzburg wird zum Derby-Helden

Einen Traumtag erwischte Günzburgs Torwart Fabian Kuchenbaur (hier gegen Edward Schäfer): Er parierte in Bubesheim zwei Elfmeter.

Plus Torwart des FC Günzburg hält im Bezirksliga-Derby beim SC Bubesheim zwei Elfmeter. Warum der 3:1-Erfolg der Gäste verdient ist und was in Bubesheim besser werden muss.

Von Uli Anhofer

Fußball-Bezirksligist FC Günzburg hat seine Negativserie beendet. Ausgerechnet im Lokalderby beim SC Bubesheim platzte bei den Kreisstädtern vor 300 Zuschauern wieder der Knoten. Am Ende stand ein unter dem Strich verdienter 3:1-Erfolg.

