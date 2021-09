GW Ichenhausen fehlen die spielerischen Mittel

Plus Warum der Fußball-Kreisligist Grün-Weiß Ichenhausen nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger TSV Balzhausen hinauskommt und worüber sich die Gastgeber besonders ärgern.

Ein überraschendes, aber leistungsgerechtes 1:1 ist das Resultat des Kreisliga-Fußballspiels zwischen dem favorisierten FC GW Ichenhausen und dem TSV Balzhausen.