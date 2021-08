Gerechtes Remis nach gutem Saisonauftakt in der Kreisliga West

Plus Grün-Weiß Ichenhausen und die TSG Thannhausen trennen sich 1:1. Was die Trainer beider Fußball-Kreisligisten nach dem ersten Saisonspiel sagen.

Pünktlich zum Anpfiff des Fußball-Kreisligaspiels zwischen dem FC Grün-Weiß Ichenhausen und der TSG Thannhausen setzte auf dem Sportgelände an der Günz strömender Regen ein. Das Wetter hielt sicher den einen oder anderen vom Besuch der Partie ab. 123 Fans sahen das 1:1 (0:1).