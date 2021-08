Ist das schon der neue FC Günzburg?

Plus Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg zeigen starke Mannschaftsleistung beim 1:0-Heimsieg gegen Aindling. Jetzt geht's zum Tabellenführer.

Das geht ja gut los für den FC Günzburg. Im ersten Heimspiel dieser jungen Bezirksliga-Saison haben die Fußballer aus der Kreisstadt gleich ihren ersten Sieg geholt. Das Goldene Tor gegen den TSV Aindling erzielte vor 100 Fans im Auwaldstadion Torjäger Maximilian Lamatsch (60.).