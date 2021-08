Jan Plesner und sein schmerzhafter Einstand beim SC Bubesheim

Bezirksligist SC Bubesheim unterliegt zur Saisonpremiere dem FC Affing 1:4. Wo Trainer Jan Plesner ansetzen will und warum er nach der Partie ins Krankenhaus muss.

Diesen Saisoneinstand hatten sich die Bezirksliga-Fußballer des SC Bubesheim nun wirklich ganz anders vorgestellt. Nach einer spielerisch phasenweise enttäuschenden Vorstellung unterlag das Team dem FC Affing 1:3 (1:2).

Dass nach der langen Wettkampfpause und angesichts einiger fehlender Stammspieler nicht alles rund laufen würde, war schon im Vorfeld abzusehen gewesen. Zusätzlich aber leistete sich das Team um den neuen Spielertrainer Jan Plesner viel zu viele Unkonzentriertheiten, um das Feld als Sieger verlassen zu können.

SC Bubesheim rückt zu weit auf

Der Weg in die Heimniederlage öffnete sich früh. Keine drei Minuten waren vorüber, als die Gastgeber zu weit aufrückten und einen Konter kassierten. Zwei Affinger liefen unbedrängt auf Torwart Simon Zeiser zu und letztlich hatte Danny Dörr keine Mühe, das Zuspiel von Marco Buchner zu verwerten.

Natürlich fiel es den Einheimischen nach diesem Horror-Auftakt noch schwerer, in die Partie zu finden. Bei allem Bemühen um Spielfluss (gute Ansätze zeigte hier Pedro Gomes de Souza) entstanden kaum einmal Gefahrenmomente für die Hintermannschaft der Gäste. Die taten sich entsprechend leicht, den Vorsprung abzusichern – und mit ihren Kontern waren sie jederzeit gefährlicher als die Bubesheimer. Zumal die Abwehr des Gastgebers kräftig dazu beitrug, dass der eigene Anhang am Spielfeldrand immer wieder zittern musste. Kurz vor der Pause fiel dann auch das 0:2. Diesmal fand ein weiter Pass den sträflich allein im Strafraum stehenden Maximilian Schacherl, der den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck kullerte. Und erneut mussten sich die Bubesheimer Defensivspieler fragen lassen, warum sie so sorglos im Raum standen, während ihnen der Torschütze enteilte. (44.).

Auch der FC Affing zeigt sich einmal anfällig

Im Gefühl des bereits sicheren Vorsprungs zeigten sich nun auch die Affinger für einen kurzen Moment anfällig. Der von Francois Akpaloo zunächst schon verlorene Ball landete bei seinem Sturmpartner und Patrik Merkle war schlitzohrig genug, ihn sehenswert als Heber ins Netz zu setzen (45.).

Mit Beginn des zweiten Durchgangs war der neue Optimismus sofort spürbar. Die Gastgeber kamen einerseits mutiger auf den Rasen zurück und wirkten andererseits gefestigter. Nun sah das eigene Spiel besser aus; der Ball wurde früher erkämpft und zielstrebiger in die Spitze gespielt. Letztlich fehlte aber die Passgenauigkeit, alle Offensivbemühungen blieben an diesem Premieren-Spieltag ein Strohfeuer. Kaum hatten sich die Affinger neu sortiert, erzielten sie auch gleich den nächsten Treffer. Ein kerniger Schuss von Tobias Jorsch setzte tückisch vor Zeiser auf und landete anschließend im Netz (68.). Beim 1:4 dann liefen die Gastgeber wieder einmal nur hinterher und fanden sich im eigenen Strafraum in Unterzahl wieder (81.). Den Versuch von Nino Kindermann parierte Zeiser, gegen den Nachschuss von Matthias Buckow war er machtlos (81.).

Jan Plesner: Zu viele Leute fehlen

Plesner sah nach der Partie in der großen Personalnot die Hauptursache für die fehlende Abstimmung. „Die Viererkette mussten wir schon die ganze Vorbereitung immer wieder umstellen, weil Leute fehlen. Viele sind im Urlaub, viele verletzt.“ Allerdings erkannte er auch im mentalen Bereich Ansatzpunkte. „Wenn es momentan spielerisch nicht geht, muss eben viel über den Willen gehen“, sagte er.

Zum schlechten Ausklang des gebrauchten Fußball-Tages führte Plesners Weg auch noch ins Krankenhaus. Er hatte sich bei einer Begegnung auf dem Platz einen bösen Cut an der Lippe zugezogen, der genäht werden musste.

So haben sie gespielt

SC Bubesheim Zeiser – Plesner, Lacic, Schäfer, Gomes de Souza (82. Gehring), Glöckle, Levet (65. Sailer), Schnell, Akpaloo, Merkle, Hespeler

FC Affing Köpper – Felder, Tremmel, Thiel, Neumair (83. Albrecht), Schacherl, Buchner (74. Buckow), Steinherr (46. Lipp), Jorsch (68. Kindermann), Dörr, Meyer

Schiedsrichter Wildegger (FSV Wehringen)

Tore 0:1 Dörr (3.), 0:2 Schacherl (44.), 1:2 Merkle (45.+1), 1:3 Jorsch (67.), 1:4 (81.)

Zuschauer 130