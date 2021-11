Fußball

17:54 Uhr

Jan Plesner vom SC Bubesheim: „Kampf und Wille geben den Ausschlag“

Allzu häufig sind die Bubesheimer in dieser Bezirksliga-Runde mit ihren Offensivaktionen gescheitert. Hier bleibt Spielertrainer Jan Plesner (im weißen Trikot) am Wertinger Christoph Müller hängen.

Plus Wie sich die Fußball-Bezirksligisten im Landkreis Günzburg auf ihre Partien am 20./21. November 2021 einstellen. Entspannt kann nur eines der drei Teams starten.

Von Uli Anhofer

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr 2021 müssen die Bezirksliga-Kicker aus dem Landkreis Günzburg ihre Fußballschuhe schnüren. Für die Mannschaften von SC Bubesheim, FC Günzburg und TSV Ziemetshausen steht in den Begegnungen am 20. und 21. November einiges auf dem Spiel. Der Blick auf die Tabelle muss vor allem bei Bubesheimer und Ziemetshauser Akteuren die Alarmglocken klingeln lassen. Etwas entspannter können die Günzburger an ihre beiden, das Jahr abschließenden Aufgaben gehen.

