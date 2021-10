Jetzt ist alles drin für den SC Ichenhausen

Plus Kein Verantwortlicher des Landesligisten SC Ichenhausen hat den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Wittert nach dieser starken Vorrunde nun die Mannschaft ihre Chance?

Der SC Ichenhausen hat in dieser nun beendeten ersten Halbserie der Landesliga-Spielzeit 2021/22 bewiesen, dass er jeden seiner 17 Kontrahenten schlagen kann. Lediglich vier Niederlagen stehen zu Buche, drei ereigneten sich gegen Teams aus der absoluten Spitzengruppe. In der befinden sich die Königsblauen selbst, auf Position vier. Und das heißt ganz einfach: Alles ist drin. Auch der Aufstieg.