Kampfkraft und Glück führen den SC Ichenhausen zum Traumstart

Plus Landesligist SC Ichenhausen schafft ein 2:1 gegen den SV Egg. Beide Teams zeigen guten Fußball. In den entscheidenden Momenten steht das Glück dem SCI zur Seite.

Oliver Unsöld musste erst mal durchatmen, ehe er einen Kommentar zur Vorstellung seiner Mannschaft in diesem ersten Spiel der neuen Landesliga-Runde abgab. Dann fasste der Trainer des SC Ichenhausen den 2:1-Heimsieg gegen den SV Egg an der Günz kurz und knapp mit den Worten „Erst müssen wir das 3:1 machen, dann war es ein reiner Kampf“ zusammen.